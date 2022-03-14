Снимали позиции и поддерживали РФ. В Днепропетровской области задержали 9 диверсантов
За минувшие сутки украинские правоохранители и военные в Днепропетровской области 9 диверсантов. Они снимали позиции ВСУ и поддерживали Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.
В частности, в Днепре поймали мужчину, который фотографировал инфраструктуру, административные здания, блокпосты, полицейских и военнослужащих ВСУ. Во время проверки у него нашли российские банковские карты, рубли, а в телефоне фото аэропорта и вокзала.
Также были задержаны супруги. В их телефонах обнаружили переписку в группе одной из непризнанных народных республик.
Кроме того, в Павлограде был задержан гражданин России. В Украину он прибыл до начала войны. На пункте пропуска он не смог объяснить, почему приехал. В его телефоне обнаружили российские контакты, которые могут принадлежать спецслужбами страны-агрессора.
Напомним, СБУ задержала 5 российских коллаборантов, а также криминального авторитета из списка СНБО.
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