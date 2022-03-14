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Снимали позиции и поддерживали РФ. В Днепропетровской области задержали 9 диверсантов

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Днепропетровская область, Понедельник 14 марта 2022 15:56
Снимали позиции и поддерживали РФ. В Днепропетровской области задержали 9 диверсантов Фото: в Днепропетровской области задержали диверсантов (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

За минувшие сутки украинские правоохранители и военные в Днепропетровской области 9 диверсантов. Они снимали позиции ВСУ и поддерживали Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

В частности, в Днепре поймали мужчину, который фотографировал инфраструктуру, административные здания, блокпосты, полицейских и военнослужащих ВСУ. Во время проверки у него нашли российские банковские карты, рубли, а в телефоне фото аэропорта и вокзала.

Также были задержаны супруги. В их телефонах обнаружили переписку в группе одной из непризнанных народных республик.

Кроме того, в Павлограде был задержан гражданин России. В Украину он прибыл до начала войны. На пункте пропуска он не смог объяснить, почему приехал. В его телефоне обнаружили российские контакты, которые могут принадлежать спецслужбами страны-агрессора.

Снимали позиции и поддерживали РФ. В Днепропетровской области задержали 9 диверсантов

Напомним, СБУ задержала 5 российских коллаборантов, а также криминального авторитета из списка СНБО.

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