Пленный рассказал о мобилизации в "ДНР": призвали почти всех мужчин

Пленный захватчик, которого мобилизовали во временно оккупированной Донецкой области, рассказал, что в регионе почти не осталось мужчин. Боевики шутят, что псевдореспублику стоит переименовать в "ЖНР" (Женская народная республика).

"Нам не до политики, мы рабочие, работали... А нас призвали практически 100% мужского населения! Знаете, как сейчас "ДНР" обзывают? "ЖНР"! Там мужчин практически не осталось", - сказал оккупант.

Он также добавил, что российские военные часто унижали "ДНРовцев", а командиры стреляли под ноги, если им что-то не нравилось.