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Пленный рассказал о мобилизации в "ДНР": призвали почти всех мужчин

Фото: оккупанты забрали на войну в Украину почти всех мужчин из "ДНР" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупационная власть мобилизовала почти всех мужчин из так называемой "ДНР". Их забирают на войну принудительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности.

Пленный захватчик, которого мобилизовали во временно оккупированной Донецкой области, рассказал, что в регионе почти не осталось мужчин. Боевики шутят, что псевдореспублику стоит переименовать в "ЖНР" (Женская народная республика).

"Нам не до политики, мы рабочие, работали... А нас призвали практически 100% мужского населения! Знаете, как сейчас "ДНР" обзывают? "ЖНР"! Там мужчин практически не осталось", - сказал оккупант.

Он также добавил, что российские военные часто унижали "ДНРовцев", а командиры стреляли под ноги, если им что-то не нравилось.

Напомним, в новом перехваченном разговоре оккупанты рассказали, что командиры лгут руководству о "достижениях" в Украине.

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