Полонений розповів про мобілізацію в "ДНР": призвали майже всіх чоловіків

Полонений загарбник, якого мобілізували у тимчасово окупованій Донецькій області, розповів, що в регіоні майже не залишилося чоловіків. Бойовики жартують, що псевдореспубліку варто перейменувати на "ЖНР" (Жіноча народна республіка).

"Нам не до політики, ми робітники, працювали… А нас призвали практично 100% чоловічого населення! Знаєте, як зараз "ДНР" обзивають? "ЖНР"! Там чоловіків практично не лишилося", - сказав окупант.

Він також додав, що російські військові часто принижували "ДНРівців", а командири стріляли під ноги, якщо їм щось не подобалось.