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Полонений із "ЛНР" пішов воювати проти України, аби знову не сісти в тюрму, - СБУ

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Україна, Неділя 19 червня 2022 12:46
Полонений із "ЛНР" пішов воювати проти України, аби знову не сісти в тюрму, - СБУ Фото: полонений із "ЛНР" розповів, чому пішов на війну проти України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові взяли у полон бойовика із так званої "ЛНР". Чоловік розповів, що пішов воювати проти України, аби знову не потрапити у в'язницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За словами полоненого з ОРЛО, у 2021 році йому запропонували підписати контракт, аби не сісти за ґрати вчетверте. До цього він був двічі засудженим за пограбування та один раз - за нанесення тяжких тілесних ушкоджень

Так, в липні минулого року чоловік приєднався до лав "народної міліції ЛНР". З початку повномасштабної війни його відправили на фронт. Але більшість часу бойовик провів під вартою у комендатурі, бо його спіймали на пияцтві.

Наприкінці травня "вояка" відправили на захоплення Сєвєродонецька, але за три дні він здався у полон.

"Це не наша війна, продовжувати її немає сенсу", - сказав полонений на допиті.

Нагадаємо, у Херсонській області окупанти скаржаться на постійні обстріли з боку ЗСУ, тому російські бойовики підозрюють навіть пенсіонерів.

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