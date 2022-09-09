Полонених українських військових катують в РФ і на окупованих територіях, - ООН
РФ не надає доступу до полонених українських військових, які перебувають на її території та на окупованих нею територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер заявила про це на пресконференції у Женеві.
"Ще більше занепокоєння викликає той факт, що є задокументовані підтвердження застосування тортур та фізичного насильства щодо українських полонених з боку російських військових, а також членів збройних формувань", - заявила Богнер.
Нагадаємо, що окупанти тримають у підвалах 7 викрадених мешканців Каховської громади.
Також Україна розслідує можливе вбивство британського волонтера росіянами, який перебував у їх полоні.
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