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Полонених українських військових катують в РФ і на окупованих територіях, - ООН

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П'ятниця 09 вересня 2022 15:55
Полонених українських військових катують в РФ і на окупованих територіях, - ООН Фото: Полонених українських військових катують в РФ і на окупованих територіях (Spencer Platt/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

РФ не надає доступу до полонених українських військових, які перебувають на її території та на окупованих нею територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда ​​Богнер заявила про це на пресконференції у Женеві.

"Ще більше занепокоєння викликає той факт, що є задокументовані підтвердження застосування тортур та фізичного насильства щодо українських полонених з боку російських військових, а також членів збройних формувань", - заявила Богнер.

Нагадаємо, що окупанти тримають у підвалах 7 викрадених мешканців Каховської громади.

Також Україна розслідує можливе вбивство британського волонтера росіянами, який перебував у їх полоні.

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