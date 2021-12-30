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У пленного в "ДНР" украинца Черкаса проблемы с сердцем, - омбудсмен

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Четверг 30 декабря 2021 05:54
У пленного в "ДНР" украинца Черкаса проблемы с сердцем, - омбудсмен Фото: омбудсмен Людмила Денисова (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

У гражданина Украины Владимира Черкаса, которого незаконно удерживают в следственном изоляторе при западной исправительной колонии № 97 во временно оккупированной Макеевке, серьезные проблемы с сердцем. Он находится свыше четырех лет в незаконном заключении без следствия и суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой в Telegram.

"Владимир Черкас был незаконно захвачен 6 сентября 2017 года в Донецке неизвестными вооруженными людьми. На временно оккупированную территорию он поехал из-за смерти отца и намерения вывезти больную мать", - говорится в сообщении.

О точном месте нахождения Черкаса стало известно от освобожденных из плена в декабре 2019 года граждан Украины.

"Свыше двух лет представители органов оккупационной администрации РФ удерживали Владимира Черкаса в печально известной тюрьме "Изоляция" по обвинению в якобы "шпионаже и диверсиях", где над ним издевались, избивали и заставляли тяжело работать. После пыток у Владимира ухудшилось самочувствие - возникли проблемы с сердцем, гипертонические кризы приобрели хронический характер", - заявила Денисова.

Ему не оказывается надлежащая медицинская помощь, он лишен телефонной связи, встреч и переписки с родными и близкими, что, по словам Денисовой, является "нарушением права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, на получение медицинской помощи, что гарантировано ст. 2, 3, 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод".

"У Владимира остались без родительского попечения 5 детей, трое из которых несовершеннолетние. Обращаюсь к координатору от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотте Реландер и руководству МККК в Украине содействовать оказанию медицинской помощи и освобождению Владимира Черкаса", - подчеркнула Денисова.

Ранее мы писали, что в России украинскому политзаключенному присвоили статус "склонный к суициду".

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Денисова
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