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У полоненого в "ДНР" українця Черкаса проблеми із серцем, - омбудсмен

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Четвер 30 грудня 2021 05:54
У полоненого в "ДНР" українця Черкаса проблеми із серцем, - омбудсмен Фото: омбудсмен Людмила Денісова (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

У громадянина України Володимира Черкаса, якого незаконно утримують у слідчому ізоляторі при західній виправній колонії № 97 у тимчасово окупованій Макіївці, серйозні проблеми із серцем. Він перебуває понад чотири роки у незаконному ув'язненні без слідства та суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмили Денисової в Telegram.

"Володимира Черкаса було незаконно захоплено 6 вересня 2017 року в Донецьку невідомими озброєними людьми. На тимчасово окуповану територію він поїхав через смерть батька і наміри вивезти хвору матір", - йдеться в повідомленні.

Про точне місце знаходження Черкас стало відомо від звільнених з полону в грудні 2019 року громадян України.

"Понад два роки представники органів окупаційної адміністрації РФ утримували Володимира Черкаса у сумнозвісній в'язниці "Ізоляція" за звинуваченням у нібито "шпигунстві та диверсіях", де над ним знущалися, били і змушували важко працювати. Після тортур у Володимира погіршилося самопочуття - виникли проблеми з серцем, гіпертонічні кризи набули хронічного характеру", - заявила Денисова.

Йому не надається належна медична допомога, він позбавлений телефонного зв'язку, зустрічей та листування з рідними та близькими, що, за словами Денисової, є "порушенням права на життя, свободу та особисту недоторканність, на отримання медичної допомоги, що гарантовано ст. 2, 3, 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод".

"У Володимира залишилися без батьківського піклування 5 дітей, троє з яких неповнолітні. Звертаюся до координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотти Реландер та керівництва МКЧХ в Україні сприяти наданню медичної допомоги та звільненню Володимира Черкаса", - наголосила Денисова.

Раніше ми писали, що в Росії українському політв'язню надали статус "схильний до суїциду".

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Денисова
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