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За пленного 50 тысяч гривен. В Энергодаре оккупанты зарабатывают на похищении людей

Фото: в Энергодаре оккупанты похищают людей ради денег (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские военные во временно оккупированном Энергодаре (Запорожская область) похищают мирных жителей ради денег. За освобождение пленных требуют до 50 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Дмитрия Орлова в Telegram.

"Стандартная такса орков по району за освобождение заключенного под любым предлогом человека - 50 тысяч гривен. Эти деньги требуют уплатить самим пленным или их родственникам", - отметил он.

Орлов добавил, что в последние недели такие случаи значительно участились. В день сообщаются по 2-3 похищения.

Кроме того, российские боевики похищают активистов и работников Запорожской АЭС. В плену оккупантов находится более сотни жителей Энергодара и ближайших сел.

Пленных содержат неделями и пытают, чтобы получить информацию о скрытом оружии, сообщниках, требуют признаться в "противоправной деятельности".

"Рашистам на самом деле безразлично, какую позицию занимает заключенный человек, кем работает и вообще принимал ли участие в самообороне Энергодара. Это просто предлог. Если кто-то попал под их жернова, то выйти на волю без моральных, физических или материальных потерь удается крайне редко", - пояснил мэр.

Напомним, в Херсоне оккупанты похитили проректора государственного университета.

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Энергодарпохитили