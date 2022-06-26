RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

За полоненого 50 тисяч гривень. В Енергодарі окупанти заробляють на викраденні людей

Фото: в Енергодарі окупанти викрадають людей заради грошей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові в тимчасово окупованому Енергодарі (Запорізька область) викрадають мирних жителів заради грошей. За звільнення полонених вимагають до 50 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Дмитра Орлова в Telegram.

"Стандартна такса орків по району за звільнення ув’язненої під будь-яким приводом людини - 50 тисяч гривень. Ці гроші вимагають сплатити самим полоненим або їх родичам", - зазначив він.

Орлов додав, що в останні тижні такі випадки значно почастішали. В день повідомляються по 2-3 викрадення.

Крім того, російські бойовики викрадають активістів та працівників Запорізької АЕС. В полоні окупантів знаходиться більше сотні жителів Енергодара та найближчих сіл.

Полонених утримують тижнями та катують, щоб отримати інформацію про приховану зброю, спільників, вимагають зізнатися у "протиправній діяльності".

"Рашистам насправді байдуже, яку позицію займає ув’язнена людина, ким працює і чи взагалі брала учать в самообороні Енергодара. Це просто привід. Якщо хтось потрапив під їх жорна, то вийти на волю без моральних, фізичних або матеріальних втрат вдається вкрай рідко", - пояснив мер.

Нагадаємо, у Херсоні окупанти викрали проректора державного університету.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Энергодарпохитили