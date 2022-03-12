UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В плен попало столько оккупантов, что для их содержания создали отдельный штаб, - Зеленский

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в плену находится большое количество российских оккупантов. Для их содержания пришлось создать специальную структуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

По его словам, количество пленных оккупантов достигло такого уровня, что этот вопрос нельзя было оставить тем структурам, которые в Украине были до войны. Сегодня Кабинет министров создал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Тысячи солдат врага получат такое отношение, которого требуют международные конвенции. Их так много, что нужна специальная структура, чтобы заниматься этими вопросами", - добавил Зеленский.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 11 марта, с начала войны общие боевые потери российских оккупантов в личном составе превысили 12 тысяч человек.

Война России против Украины продолжается 17-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины