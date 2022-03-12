В плен попало столько оккупантов, что для их содержания создали отдельный штаб, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в плену находится большое количество российских оккупантов. Для их содержания пришлось создать специальную структуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

По его словам, количество пленных оккупантов достигло такого уровня, что этот вопрос нельзя было оставить тем структурам, которые в Украине были до войны. Сегодня Кабинет министров создал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. "Тысячи солдат врага получат такое отношение, которого требуют международные конвенции. Их так много, что нужна специальная структура, чтобы заниматься этими вопросами", - добавил Зеленский.