У полон потрапило стільки окупантів, що для їх утримання створили окремий штаб, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в полоні перебуває велика кількість російських окупантів. Для їх утримання довелося створити спеціальну структуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

За його словами, кількість полонених окупантів досягла такого рівня, що це питання не можна було залишити тим структурам, які в Україні були до війни. Сьогодні Кабінет Міністрів створив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. "Тисячі солдатів ворога отримають таке ставлення, якого вимагають міжнародні конвенції. Їх так багато, що потрібна спеціальна структура, щоб займатися цими питаннями", - додав Зеленський.