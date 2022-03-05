UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Плен вместо победного марша: прозрение очередного российского оккупанта

Автор: Вадим Добровольский

Очередной российский оккупант, попавший в плен, рассказывает, какие приказы отдавались его подразделению перед вторжением в Украину, и как проходило продвижение вглубь украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook СБУ

Служба безопасности Украины опубликовала видео допроса очередного российского оккупанта, попавшего в украинский плен.

Пленный солдат-срочник из Екатеринбурга рассказывает, что их направили на "учения" и при этом отобрали мобильные телефоны. Солдатам обещали победный марш и скорейшее возвращение домой. Но вместо этого российские оккупанты получают в Украине смерть или плен и позор за причастность к преступлениям против человечества.

"Нас отправили на вашу территорию, как слепых котят", - говорит российский солдат в плену.


СБУ продолжает документировать показания пленного российского солдата для Гааги. Российские оккупанты ответят за каждый разрушенный дом, за каждую утраченную жизнь.

Напомним, в Украине запустили платформу для волонтеров “Робота в тилу".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину