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В Украине запустили платформу для волонтеров “Робота в тилу”

Новина українською →
Суббота 05 марта 2022 10:22
В Украине запустили платформу для волонтеров “Робота в тилу” В Украине запустили платформу для волонтеров “Робота в тилу” (unsplash.com)
Автор: Сергей Сурепин

В Украине запустили проект “Робота в тилу”. Это биржа волонтерских работ (как онлайн, так и офлайн).

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Проект создал украинец Артур Федоренко. На бирже можно опубликовать запрос на работу или специалиста.

На сайте “Робота в тилу” можно найти запросы на разработчиков, грузовые перевозки, а также борьбу с пропагандой РФ. Также здесь ищут дизайнеров, иллюстраторов и специалистов по работу с международными блогерами.

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