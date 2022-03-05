В Украине запустили платформу для волонтеров “Робота в тилу”

В Украине запустили проект “Робота в тилу”. Это биржа волонтерских работ (как онлайн, так и офлайн).

Проект создал украинец Артур Федоренко. На бирже можно опубликовать запрос на работу или специалиста.

На сайте “Робота в тилу” можно найти запросы на разработчиков, грузовые перевозки, а также борьбу с пропагандой РФ. Также здесь ищут дизайнеров, иллюстраторов и специалистов по работу с международными блогерами.