RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Полон замість переможного маршу: прозріння чергового російського окупанта

Автор: Вадим Добровольский

Черговий російський окупант, який потрапив у полон, розповідає, які накази віддавалися його підрозділу перед вторгненням в Україну, і як проходило просування вглиб української території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook СБУ

Служба безпеки України опублікувала відео допиту чергового російського окупанта, який потрапив в український полон.

Полонений солдат-строковик з Єкатеринбурга розповідає, що їх направили на" навчання " і при цьому відібрали мобільні телефони. Солдатам обіцяли переможний марш і якнайшвидше повернення додому. Але замість цього російські окупанти отримують в Україні смерть або полон і ганьба за причетність до злочинів проти людства.

"Нас відправили на вашу територію, як сліпих кошенят", - каже російський солдат у полоні.


СБУ продовжує документувати свідчення полоненого російського солдата для Гааги. Російські окупанти відповідатимуть за кожен зруйнований будинок, за кожне втрачене життя.

Нагадавши, в Україні запустили платформу для волонтерів "Робота в тилу".

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України