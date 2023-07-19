Племінник Кадирова очолив російську "дочку" Danone

Зазначимо, що 16 липня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про передачу частки іноземних компаній до російської дочірньої компанії Danone у тимчасове управління "Росмайна".

Після цього французький виробник заявив, що вивчить ситуацію із передачею частки іноземних власників у російській структурі компанії у тимчасове управління "Росмайна".

"Danone готується вжити всіх необхідних заходів для захисту своїх прав як акціонера "Danone Росія" та забезпечення безперервності діяльності бізнесу на користь усіх зацікавлених сторін, зокрема своїх співробітників", - йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Додамо, що Путін ухвалив такий самий указ щодо пивоварної компанії "Балтика", яку після передачі активів "Росмайну" очолив підприємець Таймураз Боллоєв.

Danone у Росії

Французька компанія заявила про припинення інвестиційних проєктів у Росії ще 6 березня 2022 року. У жовтні Danone оголосила про звільнення з ринку РФ, бізнес мали передати іншому власнику.

У лютому 2023 року Danone заявила, що готова продати активи в Росії, але з правом викупу та місцями у раді директорів.

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