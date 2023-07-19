Племянник Кадырова возглавил российскую "дочку" Danone

Отметим, что 16 июля российский диктатор Владимир Путин подписал указ о передаче доли иностранных компаний в российской дочерней компании Danone во временное управление "Росимущества".

После этого французский производитель заявил, что изучит ситуацию c передачей доли иностранных владельцев в российской структуре компании во временное управление "Росимущества".

"Danone готовится принять все необходимые меры для защиты своих прав как акционера "Danone Россия" и обеспечения непрерывности деятельности бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон, в частности своих сотрудников", - говорится в сообщении на сайте компании.

Добавим, что Путин принял такой же указ в отношении пивоваренной компании "Балтика", которую после передачи активов "Росимуществу" возглавил предприниматель Таймураз Боллоев.

Danone в России

Французская компания заявила о прекращении инвестиционных проектов в России еще 6 марта 2022 года. В октябре Danone объявила об уходе с рынка РФ, бизнес должны были передать другому владельцу.

В феврале 2023 года Danone заявила, что готова продать активы в России, но с правом выкупа и местами в совете директоров.

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