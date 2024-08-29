Плавець Коль виборов для України першу медаль на Паралімпіаді-2024

Нагадаємо, 28 серпня в Парижі відбулась урочиста церемонія відкриття літніх Паралімпійських ігор-2024. РБК-Україна зібрало всю відому інформацію про відкриття змагань.

До цього ми повідомляли, скільки спортсменів на Паралімпіаду до Парижу цього року відправить Україна.

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