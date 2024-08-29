Пловец Коль завоевал для Украины первую медаль на Паралимпиаде-2024

Напомним, 28 августа в Париже прошла торжественная церемония открытия летних Паралимпийских игр-2024. РБК-Украина собрала всю известную информацию об открытии соревнований.

До этого мы сообщали, сколько спортсменов на Паралимпиаду в Париж в этом году отправит Украину.

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