Плавающий курс гривны и низкая инфляция: приняты Основные принципы политики НБУ

Совет Национального банка Украины (НБУ) 10 сентября утвердил Основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу. Документ разработан на основе предложений правления НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, согласно документу, в следующем году НБУ:

продолжит политику таргетирования инфляции для обеспечения ценовой и финансовой стабильности, а также содействию устойчивым темпам прироста ВВП;

будет поддерживать темпы роста цен в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений 1 п.;

буде в дальнейшем придерживаться режима плавающего курсообразования и не будет таргетировать достижение определенного уровня или диапазона обменного курса.

Согласно документу, монетарная политика будет базироваться на принципах институциональной, финансовой и операционной независимости НБУ. Главными критериями ее успешности будет оставаться заякореність инфляционных ожиданий на уровне целевого показателя и соответствие фактической инфляции ее целевому значению в среднесрочной перспективе. Решения по монетарной политики и в дальнейшем будут иметь перспективный характер, то есть будут направляться на приведение инфляции к цели 5% на горизонте 9-18 месяцев.

"Основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год - это сигнал бизнесу и экспертному сообществу о последовательности нашей политики. Низкая и стабильная инфляция остается нашим приоритетом. В то же время НБУ ставит перед собой амбициозную задачу не только поддерживать умеренные темпы роста цен, но и оживить банковское кредитование, способствовать удешевлению и удлинению срочности финансовых ресурсов для развития реального сектора экономики", - отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Отметим, правление Национального банка (НБУ) представило на общественное обсуждение проект "Основных принципов денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу".

Как отмечается в проекте, "в 2021 году и в дальнейшем НБУ продолжит применение монетарного режима гибкого инфляционного таргетирования, опирающегося на плавающий обменный курс, с акцентом на поддержание финансовой стабильности и обеспечение устойчивых темпов экономического роста".

Как сообщало РБК-Украина, НБУ отказался от снижения учетной ставки до конца года. Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб отметил, что ставка НБУ (6,0%) находится ниже нейтрального уровня, то есть Украина уже находится в фазе мягкой монетарной политики.