ua ru
Нд, 23 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Плаває" і не боїться. З'явилось нове відео всюдихода "Богун"

Новость на русском →
Україна, Неділя 23 липня 2023 19:33
"Плаває" і не боїться. З'явилось нове відео всюдихода "Богун" Фото: з'явилося яскраве відео роботи всюдихода "Богун" (скриншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

Всюдихід "Богун" продовжує підкорювати українські території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане спікером ОК "Південь" Владиславом Назаровим у Telegram.

"Зброя перемоги. Український всюдихід "Богун", - підписав кадри він.

Що відомо про всюдихід "Богун"?

"Богун" - автомобіль українського виробництва з колісною формулою 4х4, який використовують для ліквідації надзвичайних ситуацій, порятунку людей у снігових заметах та інших перешкодах. Цей автомобіль безперешкодно може пересуватися водою та у багнюці.

Наприклад, він дуже ефективно показав себе під час евакуації людей з Херсонської області з зони підтоплення через підрив російськими військами Каховської ГЕС. Наприкінці травня тест-драйв всюдихода "Богун" провів міністр оборони України Олексій Резніков.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Балістика, жертви і зруйнований собор. Що відомо про найбільшу атаку РФ на Одесу
Балістика, жертви і зруйнований собор. Що відомо про найбільшу атаку РФ на Одесу
DAILY
Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста