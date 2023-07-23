"Плавает" и не боится. Появилось новое видео вездехода "Богун"
Вездеход "Богун" продолжает покорять украинские территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное спикером ОК "Юг" Владиславом Назаровым в Telegram.
"Оружие победы. Украинский вездеход "Богун", - подписал кадры он.
Что известно о вездеходе "Богун"?
"Богун" - автомобиль украинского производства с колесной формулой 4х4, который используют для ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасения людей в снежных заносах и других препятствиях. Этот автомобиль беспрепятственно может передвигаться по воде и в грязи.
Например, он очень эффективно показал себя во время эвакуации людей из Херсонской области из зоны подтопления из-за подрыва российскими войсками Каховской ГЭС. В конце мая тест-драйв вездехода "Богун" провел министр обороны Украины Алексей Резников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.