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"Плавает" и не боится. Появилось новое видео вездехода "Богун"

Новина українською →
Украина, Воскресенье 23 июля 2023 19:33
"Плавает" и не боится. Появилось новое видео вездехода "Богун" Фото: появилось яркое видео работы вездехода "Богун" (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Вездеход "Богун" продолжает покорять украинские территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное спикером ОК "Юг" Владиславом Назаровым в Telegram.

"Оружие победы. Украинский вездеход "Богун", - подписал кадры он.

Что известно о вездеходе "Богун"?

"Богун" - автомобиль украинского производства с колесной формулой 4х4, который используют для ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасения людей в снежных заносах и других препятствиях. Этот автомобиль беспрепятственно может передвигаться по воде и в грязи.

Например, он очень эффективно показал себя во время эвакуации людей из Херсонской области из зоны подтопления из-за подрыва российскими войсками Каховской ГЭС. В конце мая тест-драйв вездехода "Богун" провел министр обороны Украины Алексей Резников.

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