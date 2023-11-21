Плато, але може бути ще одна хвиля. Яка ситуація у Вінницькій області з поширенням гепатиту А

Ситуація із захворюваністю на гепатит А у Вінницькій області наразі стабільна. Однак про зменшення кількості хворих говорити поки що зарано.

Відомо, що наразі в області зареєстровано 350 повідомлень про хворих. Це цифра від початку епідситуації в області. Однак за останню добу відомом про чотирьох нових хворих.

Наразі на стаціонарному лікуванні перебуває 34 пацієнти, з яких 9 - це діти. Також є один тяжкий пацієнт - 50-річний чоловік, який уже місяць перебуває у лікарні. Він має багато супутніх патологій.

"Під спостереженням сімейних лікарів перебуває 516 контактних осіб в домашніх вогнищах. Останні два тижні ми спостерігаємо плато щодо захворюваності. Однак, це не говорить, що гепатит А пішов на спад. Зараз якраз той період, коли за прогнозами епідеміологів та лікарів може бути ще одна хвиля захворюваності", - розповіла заступниця директорки департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА Тетяна Бондаренко.

Гепатит А в Україні

Нагадаємо, раніше в Україні зафіксували випадки захворювання гепатитом А в шести областях. Зокрема, Тернопільській, Волинській, Вінницькій, Івано-Франківській, Дніпропетровській та Закарпатській.

В Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, як вберегтись від гепатиту А.

Більш детально про причини спалаху вірусу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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