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Плато, но может быть еще одна волна. Какая ситуация в Винницкой области с распространением гепатита А

Вторник 21 ноября 2023 18:49
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Плато, но может быть еще одна волна. Какая ситуация в Винницкой области с распространением гепатита А Фото: врач (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Ситуация с заболеваемостью гепатитом А в Винницкой области пока стабильна. Однако об уменьшении количества больных говорить пока рано.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА.

Известно, что в настоящее время в области зарегистрировано 350 сообщений о больных. Это цифра с начала эпидситуации в области. Однако за последние сутки известно о четырех новых больных.

Сейчас на стационарном лечении находятся 34 пациента, из которых 9 – это дети. Также один тяжелый пациент - 50-летний мужчина, который уже месяц находится в больнице. У него много сопутствующих патологий.

"Под наблюдением семейных врачей находится 516 контактных лиц в домашних очагах. Последние две недели мы наблюдаем плато по заболеваемости. Однако, это не говорит, что гепатит А пошел на убыль. Сейчас как раз тот период, когда по прогнозам эпидемиологов и врачей может быть еще одна волна заболеваемости", - рассказала заместитель директора департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОВ Татьяна Бондаренко.

Гепатит А в Украине

Напомним, ранее в Украине зафиксировали случаи заболевания гепатитом А в шести областях. В частности, Тернопольской, Волынской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Закарпатской.

В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, как уберечься от гепатита А .

Более подробно о причинах вспышки вируса можете узнать в материале РБК-Украина .

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Винницкая область Гепатит А
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