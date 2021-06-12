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За платные камеры в СИЗО уже уплатили в бюджет почти 4 млн гривен

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Украина, Суббота 12 июня 2021 07:58
За платные камеры в СИЗО уже уплатили в бюджет почти 4 млн гривен Фото: средства, заработанные в ходе проекта, направляются на восстановление бесплатных камер (РБК-Украина,Виталий Носач)
Автор: Даша Харченко

Платные камеры в следственных изоляторах принесли в государственный бюджет почти 4 млн гривен. Средства должны направляться на восстановление бесплатных камер следственных изоляторов.

Об этом сообщило Министерство юстиции.

Так, за пользование платной услугой в СИЗО было уплачено 3,93 миллиона гривен. Средства были получены за пользование 40 платными камерами на 100 койко-мест.

В Минюсте отметили, что все средства, заработанные в ходе проекта, направляются на восстановление бесплатных камер следственных изоляторов.

"По состоянию на сегодня было обновлено 65 бесплатных камер на 406 мест, а также прогулочные дворики и коридорные помещения", - говорится в сообщении.

Этот проект был введен 22 апреля 2020 года, и он продлится до 31 декабря 2021 года.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что платные камеры в СИЗО являются дискриминацией по имущественному признаку. В отличие от процедуры внесения залога, которая прописана в законодательстве, платные камеры основаны на подзаконном акте и являются пилотным проектом Минюста.

Напомним, по состоянию на 5 октября 2020 года платные камеры в следственных изоляторах принесли государственному бюджету один миллион гривен. Больше всего заработало государственное учреждение "Киевский следственный изолятор".

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