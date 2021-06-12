ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

За платні камери в СІЗО вже сплатили в бюджет майже 4 млн гривень

Новость на русском →
Україна, Субота 12 червня 2021 07:58
За платні камери в СІЗО вже сплатили в бюджет майже 4 млн гривень Фото: кошти, зароблені в ході проєкту, спрямовуються на відновлення безкоштовних камер (РБК-Україна,Віталій Носач)
Автор: Даша Харченко

Платні камери у слідчих ізоляторах принесли в державний бюджет майже 4 млн гривень. Кошти мають спрямовуватись на відновлення безкоштовних камер слідчих ізоляторів.

Про це повідомило Міністерство юстиції.

Так, за користування платною послугою в СІЗО було сплачено 3,93 мільйона гривень. Кошти були отримані за користування 40 платними камерами на 100 ліжко-місць.

У Мін’юсті зазначили, що всі кошти, зароблені в ході проєкту, спрямовуються на відновлення безкоштовних камер слідчих ізоляторів.

"Станом на сьогодні було оновлено 65 безкоштовних камер на 406 місць, а також прогулянкові дворики та коридорні приміщення", - йдеться в повідомленні.

Цей проект був запроваджений 22 квітня 2020 року, і він триватиме до 31 грудня 2021 року.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що платні камери в СІЗО є дискримінацією за майновою ознакою. На відміну від процедури внесення застави, яка прописана в законодавстві, платні камери засновані на підзаконному акті і є пілотним проектом Мінюсту.

Нагадаємо, станом на 5 жовтня 2020 року платні камери у слідчих ізоляторах принесли державному бюджету один мільйон гривень. Найбільше заробила державна установа "Київський слідчий ізолятор".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Міністерство юстиції України СИЗО
NEWS
В Україні завершили розслідування про держзраду Аксьонова, Константинова та Поклонської
В Україні завершили розслідування про держзраду Аксьонова, Константинова та Поклонської
DAILY
Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами