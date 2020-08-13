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Минюст получил уже почти полмиллиона гривен за платные камеры в СИЗО

Киев, Четверг 13 августа 2020 05:45
Минюст получил уже почти полмиллиона гривен за платные камеры в СИЗО
Фото: СИЗО (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Более 330 гривен принесло Киевское СИЗО

За пользование платными камерамиы в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины уплачено уже 495 500 гривен. Самая крупная "популярность" в Киевском СИЗО.

Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

Отмечается, что услугам по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания пользуются в 17 следственных изоляторах.

"По состоянию на 11 августа за пользование платными камерами в следственных изоляторах Украины уплачено более 495,5 тыс. гривен. Новой услугой воспользовались уже в 17 СИЗО», - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшую сумму уплачено за пользование платными камерами Киевского следственного изолятора - 332 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что за десять дней в Украине приобрели 11 подарочных сертификатов на пользование услугами платных камер в следственных изоляторах на общую сумму более 25 тысяч гривен.

РБК-Украина писало, что в Министерстве юстиции ожидают увеличения спроса на плате камеры с повышенным комфортом в следственных изоляторах.

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