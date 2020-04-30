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В Киевском СИЗО появятся платные камеры

Новости » Общество     30.04.2020 - 20:50
В Киевском СИЗО появятся платные камеры
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Готовятся 6 платных мест и сейчас эти камеры обустраиваются в ручном режиме

Платные камеры сначала появятся в Киевском следственном изоляторе. Об этом в интервью "Слідство.Інфо" заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает РБК-Украина.

По словам Высоцкой, готовятся 6 платных мест и сейчас эти камеры обустраиваются в ручном режиме.

"У нас есть информация по наполнению спецсчетов. И таким образом мы можем раз в неделю или в месяц сопоставлять информацию, которая подается администрацией, с фактическим нахождением кого-то в камерах. Нас не интересует, кто именно находится. Находится - значит, в этот день должна быть оплата", - говорит она.

Также замминистра добавила, что такие нововведения должны исключить коррупционную составляющую в учреждениях.

По словам Высоцкой, договор относительно поселения в улучшенную камеру будет заключаться между заключенным и администрацией в письменном виде. Также Министерство юстиции установит систему видеонаблюдения для мониторинга заполнения таких камер.

Напомним, в апреле министр юстиции Денис Малюська сообщил, что в украинских СИЗО появятся платные камеры повышенного комфорта.

Как сообщало РБК-Украина, в украинских тюрьмах возросло количество больных COVID-19. Новые случаи коронавируса обнаружили у четырех сотрудников, а также у двоих заключенных в Кропивницком и Черновицком следственных изоляторах.

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