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У Київському СІЗО з'являться платні камери

Новини » Суспільство     30.04.2020 - 20:50
У Київському СІЗО з'являться платні камери
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Готуються 6 платних місць і зараз ці камери облаштовуються в ручному режимі

Платні камери спочатку з'являться в Київському слідчому ізоляторі. Про це в інтерв'ю "Следство.Інфо" заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, передає РБК-Україна.

За словами Висоцької, готуються 6 платних місць і зараз ці камери облаштовуються в ручному режимі.

"У нас є інформація по наповненню спецрахунків. І таким чином ми можемо раз в тиждень або на місяць зіставляти інформацію, яка подається адміністрацією, з фактичним перебуванням когось в камерах. Нас не цікавить, хто саме знаходиться. Знаходиться - значить, в цей день повинна бути оплата", - каже вона.

Також вона додала, що такі нововведення повинні виключити корупційну складову в установах.

За словами Висоцької, договір щодо поселення в поліпшену камеру буде укладатися між ув'язненим і адміністрацією в письмовому вигляді. Також Міністерство юстиції встановить систему відеоспостереження для моніторингу заповнення таких камер.

Нагадаємо, в квітні міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що в українських СІЗО з'являться платні камери підвищеного комфорту.

Як повідомляло РБК-Україна, в українських в'язницях зросла кількість хворих COVID-19. Нові випадки коронавірусу виявили у чотирьох співробітників, а також у двох ув'язнених у Кропивницького та Чернівецькому слідчих ізоляторах.

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