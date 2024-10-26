У платників податків немає механізмів захисту від незаконних перевірок податкової, - юрист

Після зміни практики Верховного суду щодо наслідків, які несе недопуск контролюючих органів до перевірки, у платників податків не лишилось ефективних способів захиститись від очевидно незаконних перевірок. У бізнеса лишається тільки два варіанти: або допускати перевірку, або йти на свідомий ризик зупинення господарської діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта у сфері трансфертного ціноутворення, провідного юрисконсультанта "Метінвест Холдинг" Володимира Бевза.

"Якщо ви проаналізуєте практику Верховного Суду, то ухвал щодо позовів у податкових спорах десь близько 100. Те, що стосується саме перевірок, то лише одне чи два рішення Верховного Суду було на користь платників податків. Тобто, наразі ефективного способу захиститись від очевидно незаконної перевірки у платника податків немає. Або він іде на свідомий ризик умовного арешту майна і зупинення господарської діяльності, або допускає і вступає в таку суперечку і намагається отримати забезпечення позову. Але в цей же момент, скоріше за все, на нього буде накладений умовний арешт майна", - каже Бевза.

Експерт також прокоментував розвиток судової практики стосовно можливості проведення повторної податкової перевірки, та щодо неможливості дослідження обставин законності порушень в акті перевірки, якщо перевірка визнана незаконною.

Окремо Бевза звернув увагу на суперечливу практику органів ДПС щодо застосування до оподаткування операцій аграрного бізнесу в трансфертному ціноутворенні норм Platts (пп. 14.1.269-270 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу), які регулюють зовсім інші відносини у сфері оподаткування рентної плати за користування надрами для видобутку корисних копалин. Адвокат зазначив, що така практика податкових органів є суперечливою.

Нагадаємо, раніше директор практики з трансфертного ціноутворення Deloitte в Україні Олександр Ямпольський заявив, що застосування для трансфертного ціноутворення тільки норм Platts порушує норми міжнародної практики й позиція податкових органів в Україні не підтверджена міжнародною практикою - Настановами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), яка першою розробляла правила трансфертного ціноутворення.