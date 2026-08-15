Платні корти замість бази для студентів: в Одесі розгоряється земельний скандал

Що мало бути за планом та що збудували

За даними ветеранської спільноти, історія землекористування на вулиці Новоберегова, 94 має тривалий перебіг.

Ще у 2009 році рішенням Одеської міської ради тут передбачалося створення спортивно-оздоровчого комплексу для студентів із вільним і безкоштовним доступом громади до спортивної інфраструктури та моря.

У 2020 році ділянку передали в оренду під об’єкти рекреаційного призначення. Водночас Міжнародний гуманітарний університет був звільнений від сплати земельного податку у зв’язку з використанням землі для освітніх цілей.

Натомість активісти стверджують, що нині на комунальній землі облаштовано шість платних кортів та комерційну автостоянку.

Під час виступу на засіданні Одеської міської ради військовослужбовець заявив, що фактичне використання території не відповідає початковому задуму. За його словами, замість доступної спортивно-оздоровчої бази для студентів і містян тут з’явилися платні об’єкти.

Він також порушив питання щодо звільнення землекористувача від сплати земельного податку та заявив про ймовірну участь Сергія Ківалова у розвитку цього проєкту.

Заяви про порушення та ризики для схилу

Окремо ветеран порушив питання щодо законності будівельних робіт. Він стверджує, що на майданчику працює важка техніка без номерних знаків, а роботи проводяться без необхідних, на його думку, дозволів ДАБК та ордерів на земляні роботи й вирубку зелених насаджень.

Окреме занепокоєння активістів викликає стан інженерної інфраструктури. За їхніми твердженнями, під час підготовки майданчика було знищено частину зелених насаджень і демонтовано систему водовідведення. Це може створювати додаткові ризики для стійкості схилу.

Водночас у ветеранській спільноті закликають контролюючі та правоохоронні органи провести перевірку дій окремих посадовців Одеської міської ради, зокрема першого заступника міського голови Олександра Філатова, яких активісти пов'язують із наданням дозволів на проведення робіт.

Вимоги ветеранської спільноти

У зв’язку з цим представники ветеранської спільноти звернулися до місцевої влади з низкою вимог.

Зокрема, вони закликають перевірити законність використання земельної ділянки та проведення робіт, зобов’язати забудовника відновити систему водовідведення й рекультивувати зелену зону.

Крім того, активісти вимагають розглянути питання про розірвання договору оренди у разі підтвердження нецільового використання землі та притягнення винних посадових осіб до відповідальності.