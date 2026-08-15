Платные корты вместо базы для студентов: в Одессе разгорается земельный скандал

В Одессе территорию, которую планировали использовать для спортивно-оздоровительной базы для студентов и жителей города, обустраивают под платные спортивные корты и парковку.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Голос Ветерана".
По данным ветеранского сообщества, история землеиспользования на улице Новоберегова, 94 имеет длительное течение.
Еще в 2009 году решением Одесского городского совета предусматривалось создание спортивно-оздоровительного комплекса для студентов со свободным и бесплатным доступом громады к спортивной инфраструктуре и морю.
В 2020 году участок был передан в аренду под объекты рекреационного назначения. В то же время, Международный гуманитарный университет был освобожден от уплаты земельного налога в связи с использованием земли для образовательных целей.
В то же время активисты утверждают, что сейчас на коммунальной земле обустроены шесть платных кортов и коммерческая автостоянка.
Во время выступления на заседании Одесского городского совета военнослужащий заявил, что фактическое использование территории не отвечает первоначальному замыслу. По его словам, вместо доступной спортивно-оздоровительной базы для студентов и горожан здесь появились платные объекты.
Он также поднял вопрос об освобождении землепользователя от уплаты земельного налога и заявил о вероятном участии Сергея Кивалова в развитии этого проекта.
Отдельно ветеран поднял вопрос о законности строительных работ. Он утверждает, что на площадке работает тяжелая техника без номерных знаков, а работы производятся без необходимых, по его мнению, разрешений ГАСК и ордеров на земляные работы и вырубку зеленых насаждений.
Отдельную обеспокоенность активистов вызывает состояние инженерной инфраструктуры. По их утверждениям, при подготовке площадки была уничтожена часть зеленых насаждений и демонтирована система водоотвода. Это может создавать дополнительные опасности для устойчивости склона.
В то же время в ветеранской громаде призывают контролирующие и правоохранительные органы провести проверку действий отдельных должностных лиц Одесского городского совета, в частности первого заместителя городского головы Александра Филатова, которых активисты связывают с предоставлением разрешений на проведение работ.
В связи с этим представители ветеранского сообщества обратились к местным властям с рядом требований.
В частности, они призывают проверить законность использования земельного участка и проведения работ, обязать застройщика восстановить систему водоотвода и рекультивировать зеленую зону.
Кроме того, активисты требуют рассмотреть вопрос о расторжении договора аренды в случае подтверждения нецелевого использования земли и привлечения виновных должностных лиц к ответственности.
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