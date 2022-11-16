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Платіжна система Payoneer припиняє роботу в Росії

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Росія, Середа 16 листопада 2022 17:29
Платіжна система Payoneer припиняє роботу в Росії Фото: платіжна система Payoneer припиняє роботу в Росії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міжнародна платіжна система, що надає фінансові послуги та грошові онлайн-перекази, Payoneer припиняє роботу в Росії. Вивести кошти можна до 16 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що на початку березня 2022 року компанія призупинила свою діяльність у Росії, закривши реєстрацію нових акаунтів. Проте ці обмеження можна було обійти за допомогою VPN і сторонніх сервісів.

Наразі росіяни за допомогою Payoneer ще можуть отримувати оплату з сайтів, які підтримують роботу цієї платіжної системи, такі як Patreon, BuyMeACoffee, Shutterstock та інші.

У техпідтримці Payoneer уточнили, що через операційні обмеження компанія не зможе продовжувати обслуговувати клієнтів в Росії. Їхні акаунти закриють до 16 грудня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 5 березня платіжна система Payoneer, що надає фінансові послуги та грошові онлайн-перекази вирішила зупинити роботу в Росії. Компанія гарантувала українським клієнтам доступ до їх коштів, де б вони не знаходилися у світі. До того ж Payoneer пообіцяла надати фінансову допомогу для подолання гуманітарних проблем в Україні.

Також раніше ми писали, що ПриватБанк та платіжна система Payoneer запустили інтеграцію в Приват24. Це допоможе швидше отримувати кошти з Payoneer прямо в додатку (мобільний та web).

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