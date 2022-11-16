Платіжна система Payoneer припиняє роботу в Росії

Міжнародна платіжна система, що надає фінансові послуги та грошові онлайн-перекази, Payoneer припиняє роботу в Росії. Вивести кошти можна до 16 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що на початку березня 2022 року компанія призупинила свою діяльність у Росії, закривши реєстрацію нових акаунтів. Проте ці обмеження можна було обійти за допомогою VPN і сторонніх сервісів.

Наразі росіяни за допомогою Payoneer ще можуть отримувати оплату з сайтів, які підтримують роботу цієї платіжної системи, такі як Patreon, BuyMeACoffee, Shutterstock та інші.

У техпідтримці Payoneer уточнили, що через операційні обмеження компанія не зможе продовжувати обслуговувати клієнтів в Росії. Їхні акаунти закриють до 16 грудня.