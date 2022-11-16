Платежная система Payoneer прекращает работу в России

Международная платежная система, предоставляющая финансовые услуги и денежные онлайн-переводы, Payoneer прекращает работу в России. Вывести средства можно до 16 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что в начале марта 2022 г. компания приостановила свою деятельность в России, закрыв регистрацию новых аккаунтов. Однако эти ограничения можно обойти с помощью VPN и сторонних сервисов.

На данный момент россияне с помощью Payoneer еще могут получать оплату с сайтов, поддерживающих работу этой платежной системы, таких как Patreon, BuyMeACoffee, Shutterstock и другие.

В техподдержке Payoneer уточнили, что из-за операционных ограничений компания не сможет продолжать обслуживать клиентов в России. Их аккаунты закроют до 16 декабря.