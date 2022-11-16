Платежная система Payoneer прекращает работу в России
Международная платежная система, предоставляющая финансовые услуги и денежные онлайн-переводы, Payoneer прекращает работу в России. Вывести средства можно до 16 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Отмечается, что в начале марта 2022 г. компания приостановила свою деятельность в России, закрыв регистрацию новых аккаунтов. Однако эти ограничения можно обойти с помощью VPN и сторонних сервисов.
На данный момент россияне с помощью Payoneer еще могут получать оплату с сайтов, поддерживающих работу этой платежной системы, таких как Patreon, BuyMeACoffee, Shutterstock и другие.
В техподдержке Payoneer уточнили, что из-за операционных ограничений компания не сможет продолжать обслуживать клиентов в России. Их аккаунты закроют до 16 декабря.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 5 марта платежная система Payoneer, предоставляющая финансовые услуги и денежные онлайн-переводы, решила остановить работу в России . Компания гарантировала украинским клиентам доступ к их средствам, где бы они ни находились в мире. К тому же, Payoneer пообещала оказать финансовую помощь для преодоления гуманитарных проблем в Украине.
Также мы писали, что ПриватБанк и платежная система Payoneer запустили интеграцию в Приват24 . Это поможет быстрее получать деньги из Payoneer прямо в приложении (мобильный и web).
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