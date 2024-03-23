Платіжки після відмови від газу: що робити та чи потрібно оплачувати

Як зауважили у відомстві, навіть після того, як споживач відмовився від газу і йому було перекрито трубу - можуть надходити платіжки із сумою, що зростає. Якщо це трапилось, то впершу чергу необхідно звернутися до Оператора ГРМ, який надсилає рахунок.

Оператору ГРМ вам потрібно надати:

заяву про припинення постачання газу з розірванням договору про доставку (розподіл) газу;

докази про відключення.

Після цього ваш оператор ГРМ надасть скориговані дані нам - ГК "Нафтогаз України". А вже на підставі цих даних мибуде зроблено перерахунок суми до оплати, або анулювання необґрунтованого нарахування.

Субсидія в Україні

Як відомо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, але він не стосується електроенергії та холодної води.

Раніше Мінсоцполітики також пояснювали, чи призначать українцям субсидію, якщо є борг за комуналку.

Нагадаємо, що постачальники газу оприлюднили ціни на газ для населення у 2024 році.

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