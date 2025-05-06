Платив "за передову", якої не було: ДБР викрило командира батальйону
Командир батальйону військової частини здійснював фіктивні виплати своїй підлеглій. Через підроблені документи жінка отримала понад 800 тисяч гривень "фронтових".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).
Працівники ДБР повідомили про підозру командиру батальйону однієї з військових частин, дислокованих у Донецькій області. Він організував незаконні виплати своїй підлеглій, яка фактично не перебувала в районі бойових дій.
Подробиці справи
Згідно з даними слідства, з січня 2023 року по листопад 2024 року командир оформив документи, за якими його підлегла нібито служила в зоні бойових дій на Донеччині.
Насправді жінка весь цей час перебувала у Дніпропетровській області. Завдяки фальсифікації їй незаконно нараховували грошове забезпечення та додаткові виплати, передбачені для військовослужбовців на передовій.
Через це з державного бюджету безпідставно виплатили понад 800 тисяч гривень.
Фото: ДБР викрило командира батальйону та його підлеглу (dbr.gov.ua)
Що загрожує командирові та підлеглій
Командиру батальйону повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, підробленні документів та пособництві в ухиленні від військової служби за частиною 2 статті 364, частиною 1 статті 366, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 409 Кримінального Кодексу України.
Його підлеглу підозрюють в ухиленні від служби та привласненні коштів у великих розмірах під час воєнного стану.
Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.
Крім того, було заявлено цивільний позов для відшкодування збитків, завданих державі.
Корупційні скандали у ЗСУ
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали командира військової частини в Одеській області. Його підозрюють у використанні бійців в особистих інтересах. Підполковник направив чотирьох військовослужбовців на ремонт квартири. Попри те, що військові не перебували у зоні бойових дій, вони отримували "бойові" виплати.
Також у Вінницькій області викрили посадовця однієї з військових частин. Він незаконно оформив бойові виплати на 4,8 млн гривень військовим, які перебували в тилу.
Також зазначимо, що ДБР викрило схему у Херсонській області, до якої причетні двоє посадовців військової частини. За даними слідства, вони вимагали гроші у військовослужбовців за нарахування їм фіктивних "бойових" виплат.