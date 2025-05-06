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Платив "за передову", якої не було: ДБР викрило командира батальйону

Вівторок 06 травня 2025 16:31
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Платив "за передову", якої не було: ДБР викрило командира батальйону Фото: ДБР затримало командира батальйону військової частини (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Командир батальйону військової частини здійснював фіктивні виплати своїй підлеглій. Через підроблені документи жінка отримала понад 800 тисяч гривень "фронтових".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру батальйону однієї з військових частин, дислокованих у Донецькій області. Він організував незаконні виплати своїй підлеглій, яка фактично не перебувала в районі бойових дій.

Подробиці справи

Згідно з даними слідства, з січня 2023 року по листопад 2024 року командир оформив документи, за якими його підлегла нібито служила в зоні бойових дій на Донеччині.

Насправді жінка весь цей час перебувала у Дніпропетровській області. Завдяки фальсифікації їй незаконно нараховували грошове забезпечення та додаткові виплати, передбачені для військовослужбовців на передовій.

Через це з державного бюджету безпідставно виплатили понад 800 тисяч гривень.

Фото: ДБР викрило командира батальйону та його підлеглу (dbr.gov.ua)

Що загрожує командирові та підлеглій

Командиру батальйону повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, підробленні документів та пособництві в ухиленні від військової служби за частиною 2 статті 364, частиною 1 статті 366, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 409 Кримінального Кодексу України.

Його підлеглу підозрюють в ухиленні від служби та привласненні коштів у великих розмірах під час воєнного стану.

Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Крім того, було заявлено цивільний позов для відшкодування збитків, завданих державі.

Корупційні скандали у ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали командира військової частини в Одеській області. Його підозрюють у використанні бійців в особистих інтересах. Підполковник направив чотирьох військовослужбовців на ремонт квартири. Попри те, що військові не перебували у зоні бойових дій, вони отримували "бойові" виплати.

Також у Вінницькій області викрили посадовця однієї з військових частин. Він незаконно оформив бойові виплати на 4,8 млн гривень військовим, які перебували в тилу.

Також зазначимо, що ДБР викрило схему у Херсонській області, до якої причетні двоє посадовців військової частини. За даними слідства, вони вимагали гроші у військовослужбовців за нарахування їм фіктивних "бойових" виплат.

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