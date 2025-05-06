Платил "за передовую", которой не было: ГБР разоблачило командира батальона
Командир батальона воинской части осуществлял фиктивные выплаты своей подчиненной. Через поддельные документы женщина получила более 800 тысяч гривен "фронтовых".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).
Работники ГБР сообщили о подозрении командиру батальона одной из воинских частей, дислоцированных в Донецкой области. Он организовал незаконные выплаты своей подчиненной, которая фактически не находилась в районе боевых действий.
Подробности дела
Согласно данным следствия, с января 2023 года по ноябрь 2024 года командир оформил документы, по которым его подчиненная якобы служила в зоне боевых действий в Донецкой области.
На самом деле женщина все это время находилась в Днепропетровской области. Благодаря фальсификации ей незаконно начисляли денежное обеспечение и дополнительные выплаты, предусмотренные для военнослужащих на передовой.
Из-за этого из государственного бюджета безосновательно выплатили более 800 тысяч гривен.
Фото: ГБР разоблачило командира батальона и его подчиненную (dbr.gov.ua)
Что грозит командиру и подчиненной
Командиру батальона сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, подделке документов и пособничестве в уклонении от военной службы по части 2 статьи 364, части 1 статьи 366, части 5 статьи 27, части 4 статьи 409 Уголовного Кодекса Украины.
Его подчиненную подозревают в уклонении от службы и присвоении средств в крупных размерах во время военного положения.
Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.
Кроме того, был заявлен гражданский иск для возмещения ущерба, нанесенного государству.
Коррупционные скандалы в ВСУ
Напомним, недавно правоохранители задержали командира воинской части в Одесской области. Его подозревают в использовании бойцов в личных интересах. Подполковник направил четырех военнослужащих на ремонт квартиры. Несмотря на то, что военные не находились в зоне боевых действий, они получали "боевые" выплаты.
Также в Винницкой области разоблачили должностное лицо одной из воинских частей. Он незаконно оформил боевые выплаты на 4,8 млн гривен военным, которые находились в тылу.
Также отметим, что ГБР разоблачило схему в Херсонской области, к которой причастны двое должностных лиц воинской части. По данным следствия, они требовали деньги у военнослужащих за начисление им фиктивных "боевых" выплат.