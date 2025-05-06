Платил "за передовую", которой не было: ГБР разоблачило командира батальона

Командир батальона воинской части осуществлял фиктивные выплаты своей подчиненной. Через поддельные документы женщина получила более 800 тысяч гривен "фронтовых".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Работники ГБР сообщили о подозрении командиру батальона одной из воинских частей, дислоцированных в Донецкой области. Он организовал незаконные выплаты своей подчиненной, которая фактически не находилась в районе боевых действий.

Подробности дела

Согласно данным следствия, с января 2023 года по ноябрь 2024 года командир оформил документы, по которым его подчиненная якобы служила в зоне боевых действий в Донецкой области.

На самом деле женщина все это время находилась в Днепропетровской области. Благодаря фальсификации ей незаконно начисляли денежное обеспечение и дополнительные выплаты, предусмотренные для военнослужащих на передовой.

Из-за этого из государственного бюджета безосновательно выплатили более 800 тысяч гривен.

Фото: ГБР разоблачило командира батальона и его подчиненную (dbr.gov.ua)

Что грозит командиру и подчиненной

Командиру батальона сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, подделке документов и пособничестве в уклонении от военной службы по части 2 статьи 364, части 1 статьи 366, части 5 статьи 27, части 4 статьи 409 Уголовного Кодекса Украины.

Его подчиненную подозревают в уклонении от службы и присвоении средств в крупных размерах во время военного положения.

Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, был заявлен гражданский иск для возмещения ущерба, нанесенного государству.