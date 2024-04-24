UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Платити за комуналку у Києві можна в розстрочку: як це зробити

Фото: киянам пропонують платити за комуналку в розстрочку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кияни можуть сплатити житлово-комунальні послуги в розстрочку. Для цього необхідно укласти відповідний договір.

Про це заявила заступник директора "Центру комунального сервісу" (ЦКС) Юлія Петрик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал Київської міської державної ради.

За її словами, "Центр комунального сервісу" пропонує киянам укладати договір реструктуризації (розстрочення) заборгованості за комунальні послуги.

Вона зазначила, що міжопалювальний сезон - найбільш прийнятний для того, щоб сплатити існуючі борги, оскільки не потрібно платити за опалення, а фінансове навантаження на споживача значно менше.

"При укладанні договору фахівці ЦКС обговорюють індивідуальні аспекти та платіжні можливості споживача. А, найголовніше, коли ви реструктуризували борг, то ви уникнете примусового стягнення боргів через суд та ризику припинення надання вам послуг", - зазначила Петрик.

Як укласти договір

Для того, щоб укласти договір, потрібно:

  • звернутися до сервісного центру ЦКС за попереднім записом (записатися можна за посиланням);
  • дистанційно (через месенджер у Facebook, Skype або Telegram).

Які документи потрібні для договору

Як зазначається на сайті ЦКС, для укладання договору реструктуризації боргів необхідні:

  • заяву про укладання договору реструктуризації (розстрочення) заборгованості;
  • документи, що засвідчують особу заявника (паспорт, ID-картка);
  • документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням (подається оригінал або нотаріально засвідчена копія, та надаються копії документів, що подаються);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • належним чином оформлені договори про надання житлово-комунальних послуг з виконавцями цих послуг (за відсутності договорів про укладення договору реструктуризації передує підписання договорів про надання житлово-комунальних послуг).

Нагадаємо, що деякі українці можуть отримати знижку на оплату комуналки 75%. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДАКиївПослуги ЖКГ