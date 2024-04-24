Платить за коммуналку в Киеве можно в рассрочку: как это сделать

По ее словам, "Центр коммунального сервиса" предлагает киевлянам заключать договор реструктуризации (рассрочки) задолженности за коммунальные услуги.

Она отметила, что межотопительный сезон - наиболее приемлемый для того, чтобы погасить существующие долги, поскольку не нужно платить за отопление, а финансовая нагрузка на потребителя значительно меньше.

"При заключении договора специалисты ЦКС обсуждают индивидуальные аспекты и платежные возможности потребителя. А, самое главное, когда вы реструктуризировали долг, то вы избежите принудительного взыскания долгов через суд и риска прекращения предоставления вам услуг", - отметила Петрик.

Как заключить договор

Для того, чтобы заключить договор, нужно:

обратиться в сервисный центр ЦКС по предварительной записи (записаться можно по ссылке);

дистанционно (через мессенджер в Facebook, Skype или Telegram).

Какие документы нужны для договора

Как отмечается на сайте ЦКС, для заключения договора реструктуризации долгов необходимы: