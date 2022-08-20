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Платформа UNITED24 за три месяца собрала 175 млн долларов: на что их потратили

Фото: министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров (thedigital.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

К платформе UNITED24 за три месяца работы присоединились люди из 110 стран мира, а общая сумма благотворительных взносов превысила отметку в 175 млн долларов.

Об этом заявил министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Платформе удалось уже собрать 175 млн долларов со всего мира. Мы делаем совместные проекты с присоединившимися к нам амбассадорами. Среди них – Андрей Шевченко, Элина Свитолина, американский актер Лиев Шрайбер, а также одна из самых известных музыкальных групп мира Imagine Dragons", - отметил он.

Министр также подчеркнул, что более 60% собранных на платформе средств тратятся на Вооруженные силы Украины, часть идет на медицину, а также часть уже направлена ​​на восстановление разрушенной в результате боевых действий инфраструктуры.

Напомним, что украинским военным передали медицинский вертолет Ми-2 АМ-1. Воздушное судно приобрели благодаря пожертвованиям через фандрайзинговую платформу UNITED24.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глобальная инициатива по поддержке Украины UNITED24 работает уже в течение трех месяцев. За это время удалось собрать более 6 млрд грн взносов.

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