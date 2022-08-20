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Платформа UNITED24 за три місяці зібрала 175 млн доларів: на що їх витратили

Фото: міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров (thedigital.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

До платформи UNITED24 за три місяці роботи приєдналися люди з 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків перевищила позначку в 175 млн доларів.

Про це заявив міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Платформі вдалося вже зібрати 175 млн доларів з усього світу. Ми робимо спільні проекти з амбасадорами, які приєдналися до нас. Серед них - Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, американський актор Лієв Шрайбер, а також одна з найвідоміших музичних груп світу Imagine Dragons", - зазначив він.

Міністр також підкреслив, що понад 60% зібраних на платформі коштів витрачаються на Збройні Сили України, частина йде на медицину, а також частина вже спрямована на відновлення зруйнованої в результаті бойових дій інфраструктури.

Нагадаємо, що українським військовим передали медичний вертоліт Мі-2 АМ-1. Повітряне судно придбали завдяки пожертвам через фандрайзингову платформу UNITED24.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що глобальна ініціатива з підтримки України UNITED24 працює вже протягом трьох місяців. За цей час вдалося зібрати понад 6 млрд грн внесків.

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