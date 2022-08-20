Платформа UNITED24 за три місяці зібрала 175 млн доларів: на що їх витратили

До платформи UNITED24 за три місяці роботи приєдналися люди з 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків перевищила позначку в 175 млн доларів.

Про це заявив міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Платформі вдалося вже зібрати 175 млн доларів з усього світу. Ми робимо спільні проекти з амбасадорами, які приєдналися до нас. Серед них - Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, американський актор Лієв Шрайбер, а також одна з найвідоміших музичних груп світу Imagine Dragons", - зазначив він.

Міністр також підкреслив, що понад 60% зібраних на платформі коштів витрачаються на Збройні Сили України, частина йде на медицину, а також частина вже спрямована на відновлення зруйнованої в результаті бойових дій інфраструктури.