Платформа OLL.TV приобрела права у компании Volia на трансляцию телеканалов группы CINE+

Лидер телеком-рынка, компания Volia, начала дистрибуцию телеканалов собственного производства - CINE+. В результате переговоров, право на трансляцию получила одна из крупнейших ОТТ платформ Украины – OLL.TV, принадлежащая медиа-холдингу МГУ.

Телеканалы уже доступны для абонентов медиа-платформы – это первые украинские фильмовые каналы, с контентом таких топ-студий Голливуда, как Disney, Pixar, Marvel, Universal, а также европейских и украинских независимых производителей. Весь контент полностью дублирован на украинский язык.

«Благодаря многолетнему партнерству с такими студиями, как Disney, Universal, а в последнее время и с Film.UA , мы создали интересные телеканалы, которыми гордимся. Мы активно продвигаем легальный качественный контент, стремясь расширять аудиторию его потребления. Безусловно, рады сотрудничеству и желаем абонентам OLL.TV приятного просмотра», - прокомментировала Сандра Крауиня, маркетинг директор компании Volia.

Для абонентов OLL.TV доступен весь перечень телеканалов в SD и HD качестве:

CINE+ - фильмовый телеканал для всей семьи. Более 300 часов зарубежного контента и 60 премьер в год. На канале представлены комедии, драмы, мелодрамы, европейское кино – все для приятного и легкого семейного досуга. Это самый воcстребованый канал из категории фильмов по абонентской базе Volia, со стабильной долей в 25%.

CINE+ HIT – фильмовый телеканал преимущественно для мужской аудитории. Более 400 часов зарубежного контента и 60 премьер в год. Канал драйва, будущего, силы и победы. Здесь представлены кинотеатральные релизы, блокбастеры и хиты мирового проката о супергероях и будущем.

CINE+ LEGEND – телеканал легендарных фильмов, которые оставили след в истории кинематографии. Премиальный контент от главных мировых киностудий. На канале представлены фильмы разных жанров и созданных в разное время. 53 фильма телеканала удостоены наград мира кино.

CINE+ MIX – телеканал фильмов и сериалов преимущественно для взрослой аудитории. Является ключевым промоутером украинского кино. Легендарные фильмы киностудии Довженко и Одесской киностудии, а также любимая нашим зрителям классика французской комедии.

CINE+ KIDS – первый и единственный в Украине детский телеканал полнометражных мультфильмов, является третьим каналом просмотра в детской категории с долей 15%. На канале представлен лучший международный и украинский контент. Более 60 премьер ежегодно.

О компании Volia:

Volia является ведущим общенациональным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет современные телекоммуникационные услуги: аналоговое, цифровое, HD- и интерактивное телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, а также услуги одного из крупнейших в Украине дата-центров.

Компания предлагает до 200 программ украинских и лучших международных телекомпаний, онлайн-кинотеатры и библиотеки контента от лучших мировых студий, соблюдая все международные нормы в области авторских и смежных прав.