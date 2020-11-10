Платформа OLL.TV придбала права у компанії Volia на трансляцію телеканалів групи CINE +

Лідер телеком-ринку, компанія Volia, почала дистрибуцію телеканалів власного виробництва - CINE+. В результаті перемовин, право на трансляцію отримала одна з найбільших ОТТ платформ України - OLL.TV, яка належить медіа-холдингу МГУ.

Телеканали вже доступні для абонентів медіа-платформи - це перші українські фільмові канали, з контентом таких топ-студій Голівуду, як Disney, Pixar, Marvel, Universal, а також європейських та українських незалежних виробників. Весь контент повністю дубльований українською мовою.

«Завдяки багаторічному партнерству з такими студіями, як Disney, Universal, а останнім часом і з Film.UA, ми створили цікаві телеканали, якими пишаємося. Ми активно просуваємо легальний якісний контент, прагнучи розширювати аудиторію його споживання. Безумовно, раді співпраці та бажаємо абонентам OLL.TV приємного перегляду», - прокоментувала Сандра Крауїня, маркетинг директор компанії Volia.

Для абонентів OLL.TV доступний увесь перелік телеканалів у SD і HD якості:

CINE + - фільмовий телеканал для всієї родини. Більше 300 годин зарубіжного контенту і 60 прем'єр на рік. На каналі представлені комедії, драми, мелодрами, європейське кіно - все для приємного та легкого сімейного дозвілля. Це самий затребуваний канал із категорії фільмів за абонентською базою Volia, зі стабільною часткою в 25%.

CINE + HIT - фільмовий телеканал переважно для чоловічої аудиторії. Понад 400 годин зарубіжного контенту і 60 прем'єр на рік. Канал драйву, майбутнього, сили та перемоги. Тут представлені кінотеатральні релізи, блокбастери та хіти світового прокату про супергероїв і майбутнє.

CINE + LEGEND - телеканал легендарних фільмів, які залишили слід в історії кінематографії. Преміальний контент від головних світових кіностудій. На каналі представлені фільми різних жанрів і створених в різний час. 53 фільми телеканалу відзначені нагородами світу кіно.

CINE + MIX - телеканал фільмів і серіалів переважно для дорослої аудиторії. Є ключовим промоутером українського кіно. Легендарні фільми кіностудії Довженка та Одеської кіностудії, а також улюблена нашим глядачам класика французької комедії.

CINE + KIDS - перший та єдиний в Україні дитячий телеканал повнометражних мультфільмів, є третім каналом перегляду в дитячій категорії з часткою 15%. На каналі представлено кращий міжнародний та український контент. Більше 60 прем'єр щорічно.

Про компанію Volia:

Volia є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером, який надає сучасні телекомунікаційні послуги: аналогове, цифрове, HD-і інтерактивне телебачення, високошвидкісний доступ в Інтернет, а також послуги одного з найбільших в Україні дата-центрів.

Компанія пропонує до 200 програм українських і кращих міжнародних телекомпаній, онлайн-кінотеатри та бібліотеки контенту від кращих світових студій, дотримуючись усіх міжнародних норм в області авторських і суміжних прав.