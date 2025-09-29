"Платформа громадської підтримки" роздала мешканцям Києва майже 6 тонн гуманітарної допомоги

За даними організаторів, учасникам роздали близько 6 тонн продовольчих товарів. Крім матеріальної підтримки, люди отримали інформацію про діяльність організації, зокрема щодо допомоги військовослужбовцям, ветеранам та членам їхніх родин.

Керівниця "Платформи" Інна Божко наголосила, що сьогодні ветерани дедалі частіше звертаються за підтримкою саме до громадських організацій, а не до державних установ.

Учасникам заходу також розповіли про можливості отримання юридичних консультацій та програм реабілітаційної підтримки для ветеранів.

За словами Божко, подібні акції найближчим часом планують провести і в інших містах України.