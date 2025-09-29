UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Платформа громадської підтримки" роздала мешканцям Києва майже 6 тонн гуманітарної допомоги

Фото: "Платформа громадської підтримки" роздала мешканцям Києва майже 6 тонн гуманітарної допомоги
Автор: Сергій Новіков

У неділю, 28 вересня, в у Києві пройшла благодійна акція, організована громадською організацією "Платформа громадської підтримки". Захід зібрав понад 4 тисячі людей, які отримали гуманітарну допомогу.

Як пише РБК-Україна, про це повідомляється в дописі організації в Facebook.

За даними організаторів, учасникам роздали близько 6 тонн продовольчих товарів. Крім матеріальної підтримки, люди отримали інформацію про діяльність організації, зокрема щодо допомоги військовослужбовцям, ветеранам та членам їхніх родин.

Керівниця "Платформи" Інна Божко наголосила, що сьогодні ветерани дедалі частіше звертаються за підтримкою саме до громадських організацій, а не до державних установ.

Учасникам заходу також розповіли про можливості отримання юридичних консультацій та програм реабілітаційної підтримки для ветеранів.

За словами Божко, подібні акції найближчим часом планують провести і в інших містах України.

Вони також закликали охочих стежити за новинами на офіційних сторінках "Платформи громадської підтримки" у соцмережах - Instagram та Telegram.

Київ