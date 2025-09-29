RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Платформа общественной поддержки" раздала жителям Киева почти 6 тонн гуманитарной помощи

Фото: "Платформа общественной поддержки" раздала жителям Киева почти 6 тонн гуманитарной помощи
Автор: Сергей Новиков

В воскресенье, 28 сентября, в в в Киеве прошла благотворительная акция, организованная общественной организацией "Платформа общественной поддержки". Мероприятие собрало более 4 тысяч человек, которые получили гуманитарную помощь.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщается в заметке организации в Facebook.

По данным организаторов, участникам раздали около 6 тонн продовольственных товаров. Кроме материальной поддержки, люди получили информацию о деятельности организации, в частности о помощи военнослужащим, ветеранам и членам их семей.

Руководитель "Платформы" Инна Божко подчеркнула, что сегодня ветераны все чаще обращаются за поддержкой именно в общественные организации, а не в государственные учреждения.

Участникам мероприятия также рассказали о возможности получения юридических консультаций и программ реабилитационной поддержки для ветеранов.

По словам Божко, подобные акции в ближайшее время планируют провести и в других городах Украины.

 

Они также призвали желающих следить за новостями на официальных страницах "Платформы общественной поддержки" в соцсетях - Instagram и Telegram.

Киев