Платежка может снизиться на 30%: что предлагает Кабмин

Кабинет министров разработал механизм, который позволит снизить размер платежей украинцев за жилищно-коммунальные услуги на 30%. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал в интервью РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, более 60% в платежке многоквартирного дома - это тепло и горячая вода. . "Если это основная часть расходов, то, чтобы оптимизировать эту ситуацию, если я хочу снизить платежку, нужно начинать с этого", - сказал он.

По его словам, в тарифе две составляющих - цена тепла (в которой почти 80% составляет цена газа) и объем потребления.

"Что правильно сделать? Правильно - сначала снизить потребление. Каким образом? Очень просто, опять возвращаемся к вопросу энергоэффективности. Самое простое - это термомодернизация, то есть энергосбережение. Причем эти все истории с пенопластом, который лепится к стене - это создает больше вреда", - сказал он.

По его словам, если серьезно говорить о термомодернизации многоквартирных домов в нашей стране, можно экономить примерно от 25 до 60, иногда 70 процентов тепла.

"Это означает, что в этой части платежка может снизиться на 30 процентов, а в отдельных случаях даже вдвое", - добавил он.

Напомним, премьер'ер-министр Украины Алексей Гончарук предложил внести в Верховную раду как неотложный проект закона от президента о снижении тарифов на ЖКХ. Премьер сообщил, что благодаря законопроекту тариф должен снизиться на 80-130 гривен

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, почти половина украинцев (45%) заявили, что их затраты на оплату услуг ЖКХ в октябре 2019 года выросли по сравнению с октябрем 2018 года.