Платежі прийдуть, навіть якщо квартира порожня. "Нафтогаз" звернувся до українців за кордоном

"Важливо! Передавати показання лічильника необхідно навіть, якщо ви тимчасово не проживаєте у помешканні та не користувалися газом", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в компанії, якщо цього не зробити, оператор ГРМ (міськ- або облгаз) може нарахувати обсяг спожитого газу на основі "планового щомісячного об’єму споживання".

"Щоб уникнути цього, передавайте щомісяця фактичні, незмінні показання лічильника", - додають спеціалісти.

Нові можливості

Наразі передати покази може не тільки сам власник, а і наприклад, його родич, квартирант.

"Додали у процес верифікації можливість підтвердження по міжнародному номеру", - зазначають у "Нафтогазі".

Також відтепер є функція визначення типу контакту при ідентифікації:

власник;

квартирант;

родич;

співвласник.

Ціни на газ в Україні

Під час воєнного стану в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду. Тому наразі діють наступні ціни на газ:

для населення - 7,96 гривень за кубометр;

для підприємств теплокомуненерго - за 7,42 гривень за кубометр.

Зазначимо, деякі категорії українців можуть не платити за рахунками за газ у повному розмірі. Знижка надається за весь споживаний обсяг газу. Що це за категорії та як оформити знижку - читайте у матеріалі РБК-Україна.