Платежки придут, даже если квартира пустует. "Нафтогаз" обратился к украинцам за границей

"Важно! Передавать показания счетчика необходимо даже если вы временно не проживаете в квартире и не пользовались газом", - говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, если этого не сделать, оператор ГРМ (гор- или облгаз) может начислить объем потребленного газа на основе "планового ежемесячного объема потребления".

"Во избежание этого передавайте ежемесячно фактические, неизменные показания счетчика", - добавляют специалисты.

Новые возможности

Теперь передать показания может не только сам владелец, но и, например, его родственник, квартирант.

"Добавили в процесс верификации возможность подтверждения по международному номеру", - отмечают в "Нафтогазе".

Также теперь есть функция определения типа контакта при идентификации:

владелец;

квартирант;

родственник;

совладелец.

Цены на газ в Украине

Во время военного положения в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду. Поэтому сейчас действуют следующие цены на газ:

для населения - 7,96 гривен за кубометр;

для предприятий теплокоммунэнерго - за 7,42 гривен за кубометр.

Отметим, некоторые категории украинцев могут не платить по счетам за газ в полном размере. Скидка предоставляется за абсолютно весь потребленный объем газа. Что это за категории и как оформить скидку - читайте в материале РБК-Украина.