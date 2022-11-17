Плата за достовірність. У Міноборони пояснили, чому повідомляють про успіхи на фронті з запізненням

"На війні не можна ганятися за сенсаціями. Розуміти причини, чому інформація з офіційних джерел приходить із запізненням - повинен кожен з вас. По-перше, - це вимушена своєрідна плата за достовірність та закріпленість отриманого результату. По-друге, інформацію оприлюднювати слід тоді, коли ворог позбавлений остаточної можливості щось змінити", - пояснює Маляр.

Вона підкреслила, публікація громадянами фото та відео, що випереджають офіційні джерела - це окремий біль інформаційного фронту.

"При чому гострий біль. Бо в окремих випадках призводить до непоправних наслідків. Першими про військові дії, їх хід, наслідки, результати, деокуповані населені пункти говорять військові (Генштаб, Міноборони - ред.). Це базове правило під час війни", - акцентувала Маляр.

Нагадаємо, раніше українців закликали не розголошувати інформацію про дії ЗСУ на півдні.

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