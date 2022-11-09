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Українців закликали не розголошувати інформацію про дії ЗСУ на півдні

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Середа 09 листопада 2022 18:18
Українців закликали не розголошувати інформацію про дії ЗСУ на півдні Фото: українців закликали не розголошувати інформацію про дії ЗСУ на півдні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українцям зараз необхідно дотримуватись інформаційної тиші щодо ситуації на південному фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"Звертаюся до жителів Херсона та всіх, хто має інформацію про події на південному фронті - дотримуйтесь інформаційної тиші. Не розголошуйте нічого про дії Сил оборони України. Це дуже важливо для нашої спільної перемоги", - написав Янушевич.

Він також закликав не впадати в ейфорію передчасно, оскільки що б не говорили росіяни, потрібно довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, у середу, 9 листопада, стало відомо, що російське військове командування вирішило відвести своїх солдатів з Херсона на лівий берег Дніпра.

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