Українців закликали не розголошувати інформацію про дії ЗСУ на півдні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram .

"Звертаюся до жителів Херсона та всіх, хто має інформацію про події на південному фронті - дотримуйтесь інформаційної тиші. Не розголошуйте нічого про дії Сил оборони України. Це дуже важливо для нашої спільної перемоги", - написав Янушевич.

Він також закликав не впадати в ейфорію передчасно, оскільки що б не говорили росіяни, потрібно довіряти лише офіційним джерелам інформації.