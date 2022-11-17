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Плата за достоверность. В Минобороны объяснили, почему сообщают об успехах на фронте с опозданием

Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство обороны призывает граждан не распространять информацию об успехах Украины на фронте, пока это официально не подтвердят военные. Поскольку это существенно вредит действиям на фронте, в частности информационном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр во время брифинга.

"На войне нельзя гоняться за сенсациями. Понимать причины, почему информация из официальных источников приходит с опозданием - должен каждый из вас. Во-первых, это вынужденная своеобразная плата за достоверность и закрепленность полученного результата. Во-вторых, информацию обнародовать следует тогда, когда враг лишен окончательной возможности что-либо изменить", - объясняет Маляр.

Она подчеркнула, публикация гражданами фото и видео, опережающих официальные источники - это отдельная боль информационного фронта.

"При чем острая боль. Потому что в отдельных случаях приводит к непоправимым последствиям. Первыми о военных действиях, их ходе, последствиях, результатах, деоккупированных населенных пунктах говорят военные (Генштаб, Минобороны - ред.). Это базовое правило во время войны", - акцентировала Маляр.

Напомним, ранее украинцев призывали не разглашать информацию о действиях ВСУ на юге.

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