Плата за достоверность. В Минобороны объяснили, почему сообщают об успехах на фронте с опозданием

"На войне нельзя гоняться за сенсациями. Понимать причины, почему информация из официальных источников приходит с опозданием - должен каждый из вас. Во-первых, это вынужденная своеобразная плата за достоверность и закрепленность полученного результата. Во-вторых, информацию обнародовать следует тогда, когда враг лишен окончательной возможности что-либо изменить", - объясняет Маляр.

Она подчеркнула, публикация гражданами фото и видео, опережающих официальные источники - это отдельная боль информационного фронта.

"При чем острая боль. Потому что в отдельных случаях приводит к непоправимым последствиям. Первыми о военных действиях, их ходе, последствиях, результатах, деоккупированных населенных пунктах говорят военные (Генштаб, Минобороны - ред.). Это базовое правило во время войны", - акцентировала Маляр.

Напомним, ранее украинцев призывали не разглашать информацию о действиях ВСУ на юге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.